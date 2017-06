VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Policial Militar é atacado e tem arma e celular roubados

Um dos criminosos ainda atirou contra o PM, que não foi atingido.

Mais uma ação contra agentes de segurança pública foi registrada no Ceará, mais precisamente no bairro João XXIII, em Fortaleza. Na noite desta quinta-feira (1º), um policial militar foi atacado por dois criminosos na Rua Rio Grande do Sul. O militar ainda reagiu, mas não conseguiu evitar que a dupla roubasse sua arma e seu aparelho celular. O ataque foi flagrado por uma câmera de segurança instalada próximo do local do crime (confira).





Nas imagens é possível ver o momento que o policial está parado em sua moto, atendendo uma ligação. Quando dois homens param uma motocicleta do lado do agente de segurança e o garupeiro tenta pegar o aparelho celular. O militar reage e não entrega o aparelho e entra em luta corporal com o criminoso.





Os dois caem e a briga continua. Nesse momento o condutor da motocicleta desce do veículo e parte para ajudar seu comparsa. Só assim os criminosos conseguem se desvencilhar do militar, que tem sua arma e celular tomados. Cinco tiros são disparados, alguns no momento em que os suspeitos deixam a cena do crime.





O ataque aconteceu quando o sargento Martins, da PM, voltava para sua casa, no bairro Jereisati II. Apesar de estar indefeso e caído, o sargento Martins não foi atingido pelos tiros.





Os criminosos seguem foragidos.

Com informações do portal Cnews