VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: POLICIAL MILITAR É BALEADO EM ASSALTO EM FORTALEZA

Um dos disparos atingiu a perna da vítima, que teve seu carro levado.

Um policial militar foi baleado na tarde desta sexta-feira (9), durante um assalto na rua Cônego Lima Sucupira, no bairro Parangaba, em Fortaleza.





De acordo com testemunhas, a vítima, identificada apenas como cabo Juan, chegava em seu veículo modelo Celta de cor prata, quando foi abordado por um suspeito armado que anunciou o assalto e conseguiu pegar a chave do veículo. Segundo a Polícia Militar, outro homem deu suporte à ação criminosa.





Um dos suspeitos disparou e atingiu a perna do militar, que foi socorrido às pressas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Em nota, a PMCE afirmou que o policial reagiu ao assalto e foi lesionado no braço e no joelho.





Diligências foram realizadas, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. O estado de saúde da vítima é estável. O policial segue em atendimento, realizando exames.