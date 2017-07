ACUSADO DA MORTE DE SANDRA MARIA RODRIGUES É PRESO NO MARANHÃO

O acusado de ter matado Sandra Maria Rodrigues Pereira, no dia 4 de junho do corrente, na cidade de Forquilha, foi preso nesta quarta-feira (12), na cidade de Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão.





O acusado é conhecido pela alcunha de "Nem Perfumeiro". A Polícia Civil efetuou a prisão do acusado do crime de homicídio contra sua companheira.



O acusado será encaminhado à Cadeia Pública de Forquilha, onde ficará à disposição da justiça.

Vítima

O homicídio aconteceu na madrugada de domingo (4/06), por volta de 1h, na rua Raimundo Nonato, conhecida como rua dos Cocos, em Forquilha.





A vítima foi morta a golpes de faca. A vítima foi identificada como Sandra Maria Rodrigues Pereira, 33 anos, natural de Forquilha.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial, onde apura os fatos.

"Acusado: "Nem Perfumeiro"