Adolescente transmite própria morte ao vivo pelo Facebook; entenda

Mais uma morte transmitida ao vivo por redes sociais aconteceu este dia, dessa vez, no Brasil, mais precisamente no estado do Acre. Uma jovem de apenas 19 anos postou uma mensagem em sua cona no Facebook muito estranha, o que ninguém imaginava, é que aquela mensagem era um aviso do que estava por vir.





Infelizmente, quando as pessoas não encontram saídas para as dores diárias tudo o que se sente vai transformando-se em uma espécie de ‘lixo psicológico‘ e por isso, muitas vezes, o que se procura quando uma pessoa tenta suicídio, não é matar a si mesmo mas matar a dor que se sente.





Uma corda no pescoço torna-se verdadeiro bálsamo para os problemas existenciais, as guerras internas por fim acabam quando a vida termina. A garota identificada como Bruna, estava em seu quarto na cidade de Rio Branco quando resolveu pôr um fim em sua vida, ela se enforcou e transmitiu tudo em uma live para 286 seguidores, tudo em tempo real.





Bruna era estudante de Ciências Sociais, da Universidade Federal do Acre (UFAC), muito inteligente, já cursava o terceiro período, amigos e familiares estão desolados, ela teria sido encontrada morta pelos familiares em seu quarto. O major do Corpo de Bombeiros contou que os amigos de Bruna entraram em contato ao assistirem a live, mas infelizmente não sabiam ao certo o endereço e quando os bombeiros chegaram até a residência de Bruna já era tarde demais.

“Os amigos ligaram, mas passaram o endereço errado, que era onde ela morava antes. Corremos até lá, mas ninguém sabia informar onde ela estava morando atualmente. Infelizmente, não chegamos a tempo devido a esse desencontro” exlplicou Cláudio Falcão.





Ainda antes de se enforcar a jovem teria postado um texto em seu Facebook desabafando o quanto estava se sentindo mal, “Já fui abandonada e julgada pela pessoa que achei que seria minha melhor amiga, a pessoa que amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas não pretendo continuar perguntando para saber”.





Em total descontentamento com o mundo e decepcionada ela ainda teria escrito “o ser humano é a pior arma que o mundo criou”.





Em um outro momento a jovem estudante teria publicado uma mensagem que chamou atenção depois do fato, no entanto, se alguém estivesse deduzido o que Bruna tinha em mente talvez o pior tivesse sido evitado,“Peço desculpas aos poucos que me restaram e que tanto me aconselharam, simplesmente não consigo”.





Minutos antes de se matar a moça fez uma última indagação “Já viram alguém morrer ao vivo?”, a pergunta chamou atenção dos amigos virtuais que tentaram impedir mas não conseguiram.





Fonte: virgulistas