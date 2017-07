Cabo da PM é assassinado em tentativa de assalto a bancos, em Santa Margarida

Um cabo de 37 anos da Polícia Militar (PM) e um vigilante foram assassinados por criminosos em uma tentativa de assalto a dois bancos, em Santa Margarida, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (10). (Veja imagens do flagrante no vídeo acima)





O policial militar estava próximo a uma esquina e tentava se aproximar dos assaltantes, que atiram contra ele. Os disparos passam perto do policial e estilhaçam uma vidraça. O PM recuou.





Outro policial dirigia uma viatura de ré para sair da ação dos criminosos, mas o militar que estava a pé voltou para perto da esquina e foi surpreendido pelo grupo de assaltantes em uma caminhonete, que atirou e matou o policial.





Dois vigilantes do Sicoob foram baleados. Um morreu e o outro foi socorrido para um hospital.





De acordo com a PM, cerca de oito ladrões fortemente armados com fuzis tentaram roubar as agências do Banco do Brasil e do Sicoob.





A PM informou que os suspeitos fugiram em uma picape e que estão sendo rastreados. Na fuga duas pessoas foram feitas reféns, mas foram liberadas na saída da cidade.





Três homens foram presos no início da tarde. Três armas calibre 12 , uma submetralhadora, dois coletes a prova de balas e muita munição foram apreendidos.





Fonte: G1