CAMOCIM-CE: UM MORTO E OUTRO EM ESTADO GRAVE APÓS COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO PRÓXIMO AO SECRET'S MOTEL

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave após um acidente gravíssimo ocorrido por volta das 07h00 desta segunda-feira, 17, na CE-085, entre Camocim e Granja, próximo ao Secret’s Motel.





Sinistro









As informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h são que o agricultor Francisco Félix de Araújo, 36 anos, natural de Camocim e residente na localidade de Pereiros, conduzia uma moto Honda Biz de cor vermelha, placa HXM-1353, e levava como garupeiro o também agricultor Luiz Neto da Silva, 43 anos, natural de Camocim e residente na localidade de Cafundó, sendo que na altura do Km 07, próximo ao Secret’s Motel, a moto foi violentamente colhida por um veículo Hyundai HB20 de cor branca. A violência do impacto foi tão forte que a perna esquerda do garupeiro foi decepada na hora, o braço esquerdo foi estraçalhado, além de sofrer lesões pela cabeça. O condutor da moto também sofreu várias lesões espalhadas pelo corpo.









Socorro









Os dois ocupantes da moto foram socorridos por uma ambulância para o HDMA, no entanto o garupeiro não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito ao dá entrada na unidade. O condutor da moto foi conduzido em estado grave à Santa Casa de Sobral com politraumatismo craniano e fratura exposta da tíbia.

Já o condutor do HB20 não foi identificado e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, segundo informações nos repassadas pela polícia.





Fonte: Camocim Polícia 24h