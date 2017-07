Casal sobralense e o filho de 1 ano são sequestrados em Fortaleza por traficante do Comando Vermelho e mulher é assassinada

Subiu para 103 o número de mulheres assassinadas no Ceará. O caso mais recente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13), quando um casal de sobralenses, junto com um filho de apenas 1 anos de vida, foi sequestrado no bairro Siqueira, logo após chegar à Capital vindo de Sobral.





Os três foram colocados à força num veículo preto e levados para um local ermo, próximo à Lagoa do Banana, em Caucaia. Marido e mulher foram atingidos a tiros e deixados ali. Os assassinos fugiram com a criança e a entregaram à primeira pessoa que encontraram pela frente, um morador do Cumbuco. O homem recebeu a criança sob ameaças de morte.





No entanto, o homem baleado junto com a esposa não morreu. Ele teria se fingido de morto e conseguiu sobreviver. Já esposa não teve a mesma sorte. O casal seqüestrado e baleado foi identificado como Everton Aragão Nunes, 18 anos; e a jovem Laena Rodrigues Nogueira, 19. Ela foi executada com vários disparos à queima-roupa. Everton recebeu um tiro no rosto.





Acerto???





A Polícia está investigando o crime e já descobriu um suspeito. Seria um traficante de drogas conhecido como “Ximenes de Sobral”, que, supostamente, comandaria a facção criminosa Comando Vermelho (CV) naquele Município da Zona Norte do estado.





A Polícia localizou a criança e o homem baleado. Já o corpo da jovem assassinada foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





As suspeitas são de um crime de “acerto de contas” entre traficantes de facções criminosas rivais. Ameaçado de morte em Sobral, o casal teria decidido fugir para Fortaleza e se esconder na casa de familiares, no bairro Siqueira. Mas, antes que conseguisse chegar à residência da família, foi descoberto e seqüestrado pelo traficante e seus comparsas.





Com informações do Jornalista Fernando Ribeiro