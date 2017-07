Ceará termina o primeiro semestre de 2017 com 105 casos de feminicídio (veja lista completa das vítimas)

Já passa de 100 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2017. Em junho, 22 foram mortas em todo o estado, com a maioria dos casos registrados no Interior, 10 assassinatos. Outros sete homicídios aconteceram na Capital e mais cinco em Municípios da Região de Fortaleza. No acumulado do ano, o Ceará já registrou 106 casos de feminicídios.





Também foi maioria os casos dos assassinatos com armas de fogo. Das 22 mulheres assassinadas em junho, 19 foram atingidas mortalmente por tiros. Duas foram esfaqueadas e uma provavelmente estrangulada.





Muitos dos crimes tiveram ligação com o tráfico de drogas e outros de motivos ainda misteriosos. Já os crimes passionais representaram menos de 20 por cento.





Mistério





Um dos feminicídios que tiveram repercussão no mês de junho aconteceu em Fortaleza. A vítima foi uma assessora parlamentar da Assembleia Legislativa. Na manhã do dia 9 de junho, Sandra Rafaela Jéferson Bastos, 29 anos, foi executada a tiros na Avenida Mozart Gondim, no bairro Vila Velha. Ela voltava da academia de ginástica quando foi surpreendida por um bandido que disparou, pelo menos, oito tiros de pistola.





Sandra Rafaela teve morte imediata. Segundo a Polícia, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas naquela comunidade. O pai dela e o namorado, além de um irmão, foram também assassinados no mesmo lugar e ela estaria sob ameaças de traficantes da região.





Duas mulheres tombaram sem vida em meio a uma chacina ocorrida na noite de 12 de junho na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Bruna Érika de Sousa, 22 anos; e Rafaela Alves Silveira, 19, foram assassinadas juntamente com dois homens e mais uma criança de 3 anos de idade, filha de Bruna.





A adolescente Ketlyn Sabrina Oliveira do Nascimento, 17anos, foi morta, com vários tiros de pistola, na noite de 22 de junho em frente a uma casa que servia de terreiro de Umbanda, localizada na Rua Ana Batista, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Ela teria sido morta por ordem de traficantes, segundo apurou inicialmente a Polícia.





Latrocínio





No bairro Vila Velha, uma dona de casa de 64 anos foi morta durante um assalto. Elisete Lima Sousa, mão de um policial militar, foi atacada por assaltantes na manhã do dia 18 de junho. Ela estava em um ponto de ônibus no bairro Vila Velha, quando foi surpreendida por assaltantes e terminou sendo baleada, morrendo quando era atendida em um hospital de emergência.





Em Juazeiro do Norte, uma moradora de rua e andarilha foi assassinada, a tiros, enquanto dormia num abrigo de ponto de ônibus na rodovia estadual CE-060, comunidade de Vila Três Marias.





A estudante Renata da Silva Alves, 17 anos foi morta a tiros na Praça do Conjunto Jatobá, na área do Grande Bom Jardim, em Fortaleza, na noite de 26 de junho. Segundo as investigações, o crime foi ordenado por um ex-namorado da garota, um traficante que está preso em uma unidade do Sistema Penitenciário e teria descoberto que a namorada estava lhe traindo.





MULHERES MORTAS NO CEARÁ EM 2017





JANEIRO





01 – (03/01) – Ana Cleide Albuquerque (facadas) – Sede (VARJOTA)

02 – (03/01) – Emanuela Ramos de Oliveira (bala) – Rua Maranguape/Bom Jardim (CAPITAL)

03 – (11/01) – Geysa Araújo de Menezes (facadas) – Sede (NOVA RUSSAS)

04 – (13/01) – Paloma Cristina Pereira Nunes (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)

05 – (13/01) – Juliane Mairle da Silva (bala) – Bairro Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)

06 – (18/01) – Maria Jeziane Pinheiro de Menezes (facadas) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

07 – (20/01) – Margarida Costa Matos (outros) – Av. Sen. Fernandes Távora/Genibaú (CAPITAL)

08 – (21.01) – Rosângela Rodrigues Nascimento (bala) – R. Des. Praxedes/Montese (CAPITAL)

09 – (21/01) – Carleane Rodrigues da Silva (bala) – Rua Rio Araguaia/Jardim Iracema (CAPITAL)

10 – (31/01) – Geralda Gonçalves de Sousa (outros meios) – (AQUIRAZ)

TOTAL = 10





FEVEREIRO





11 – (01/02) – Socorro Gomes Ferreira (esganada) – Sede (QUIXADÁ)

12 – (05/02) – Vítima não identificada (bala) – Rua Luminosa/Granja Portugal (CAPITAL)

13 – (07/02) – Maria Luzanira de Sousa (outros meios) – Sede (MISSÃO VELHA)

14 – (07/02) – Rita Maria Ferreira dos Santos (bala) – Loc. Sítio Campestre (FORTIM)

15 – (18/02) – Vítima não identificada (bala) – Distrito Sucesso (QUIXERÉ)

16 – (19/02) – Francisca Maiara Diógenes Peixoto Borges (bala) – (ALTO SANTO)

17 – (20/02) – Vladna Dimara Araujo Silva (bala) – (JAGUARUANA)

18 – (20/02) – Luzirene da Conceição Rocha (bala) – Av. Perimetral/José Walter (CAPITAL)

19 – (20/02) – Valdirene Nascimento Ribeiro (bala) – R. Sgt. Barbosa/Bom Jardim (CAPITAL)

20 – (21/02) – Jucely Alves Arrais (bala) – Zona Rural (AIUABA)

21 – (21/02) – Vítima não identificada (bala) – Rua do Patrocínio/B. Pedreiras (CAUCAIA)

TOTAL = 11





MARÇO





22 – (03/03) – Maria Duarte de Freitas (faca) – Sede (PARACURU)

23 – (04/03) – Francisca Elivânia Cândido (outros meios) – (MAURITI)

24 – (05/03) – Ana Carolina Rodrigues Santos (bala) – R. Ayrton Senna/Jangurussu (CAPITAL)

25 – (05/03) – Irene Ferreira Pinto (faca) – Sede (TRAIRI)

26 – (07/03) – Paula Raiane Gomes da Silva (bala) – (JUAZEIRO DO NORTE)

27 – (09/03) – Sandra Goretti Justino de Lima (bala) – R. Geraldo Barbosa/B. Jardim (CAPITAL)

28 – (08/03) – Regivânia Lima Almeida (faca) – Messejana (CAPITAL)

29 – (11/03) – Anathaxa Herlânia Lessa de Lima (bala) – Rua José P. Abreu (MARANGUAPE)

30 – (13/03) – Francineide Diógenes Pinheiro (outros) – Conjunto Jereisssati II (MARACANAÚ)

31 – (15/03) – Sem identificação (faca) – Avenida Gov. Raul Barbosa/Aerolândia (CAPITAL))

32 – (20/03) – Marlene Maria da Silva (bala) – Sítio Baixa Grande (JATI)

33 – (22/03) – Ana Iracélia dos Santos (pauladas) – Bairro Bela Vista (BARBALHA)

34 – (22/03) – Maria de Lurdes Lima dos Santos (bala) – Bairro Vila Nova (CAUCAIA)

35 – (26/03) – Rayanne de Sousa Silva (bala) – Bairro Várzea Alegre (RUSSAS)

36 – (26/03) – Francisca Carla Pereira Félix (bala) – Centro (CAPITAL)

37 – (28/03) – Jardelisa Guimarães de Oliveira (bala) – Bairro Matadouro (QUIXERÉ)

TOTAL = 16





ABRIL





38 – (01/04) – Maria Rosa Barroso de Deus (pauladas) – (QUIXADÁ)

39 – (03/04) – Judithe Francisca Portela (bala) – (TIANGUÁ)

40 – (04/04) – Karina Soares Monteiro (bala) – R. da Liberdade/B. Padre Júlio Maria (CAUCAIA)

41 – (05/04) – Katiana de Melo Pereira (bala) – Bairro Sinhá Sabóia (SOBRAL)

42 – (06/04) – Francisca Anete Farrapo de Sousa (bala) – Sítio São Francisco (TAUÁ)

43 – (07/04) – Débora Lohanny de Oliveira (espancamento) – Via Expressa/Cocó (CAPITAL)

44 – (09/04) – Antônia Alves Batista (bala) – Sede (ACOPIARA)

45 – (13/04) – Meyrilane Machado Ramos (bala) – Rua Venezuela/Montese (CAPITAL)

46 – (13/04) – Raimunda Vasconcelos de Moura (faca) – D. Amanari (MARANGUAPE)

47 – (13/04) – Maria Aline da Silva Brito (bala) – Localidade Lameirão (MARANGUAPE)

48 – (14/04) – Gerardina Zeferina Costa (faca) – (CAUCAIA)

49 – (15/04) – Graziela Rocha Leonardo (bala) – Rua 10/Praia do Futuro (CAPITAL)

50 – (16/04) – Jamile Nogueira Henrique (espancamento) – (PARAMBU)

51 – (19/04) – Maria Helena Figueiredo Tenório (bala) – Sede (JUAZEIRO DO NORTE)

52 – (19/04) – Maria Aurilene do Nascimento (faca) – Sede (CAMOCIM)

53 – (24/04) – Márcia da Silva Oliveira (bala) – Loc. Praias Belas (AQUIRAZ)

54 – (25/04) – Maria do Livramento Florêncio da Silva (faca) – Loc. Picada (SENADOR SÁ)

55 – (27/04) – Thays Ferreira de Oliveira (bala) – CRATEÚS

56 – (27/04) – Maria José da Silva (bala) – Sítio Missão Nova (MISSA VELHA)

57 – (27/04) – Joana Layla Moura Bezerra (bala) – Sede (JAGUARETAMA)

58 – (27/04) – Maria Elizomar de Brito (bala) – Bairro Pontal (QUIXERÉ)

59 – (29/04) – Daniela Cristina da Silva (bala) – R. Cap. Xavier/Itapebussu (MARANGUAPE)

60 – (29/04) – Thália Rodrigues Maciel Paz (criança, 8 anos) – Quadra A/Bom Jardim (CAPITAL)

61 – (30/04) – Sueli Pereira de Sousa (estrangulada) – Localidade Pedra Branca (PACAJUS)

62 – (30/04) – Maria da Conceição Braga (bala) – Sede (PARAIPABA)

63 – (30.04) – Maria Silva de Lima (faca) – Bairro Umari (CARIRIAÇU)

TOTAL = 26





MAIO





64 – (01/05) – Thábata Sabrine Freitas Lopes (bala) – Conj. José Walter (CAPITAL)

65 – (03/05) – Maria Thays da Silva (faca) – Centro/Sede (JAGUARIBE)

66 – (03/05) – Larissa Rodrigues de Lima (bala) – (CAPITAL)

67 – (05.05) – Antônia Renata Freire Teles (bala) – (BARREIRA)

68 – (07.05) – Roberta Reis do Nascimento (bala) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

69 – (07.05) – Raísa Lopes Paiva (bala) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)

70 – (11.05) – Natália Oliveira do Nascimento – Rua Cora Coralina/Jangurussu (CAPITAL)

71 – (13;05) – Catarine Nóbrega Soares (faca) – Av. Dr. Theberge/Álvaro Weyne (CAPITAL)

72 – (13.05) – Yalana Gomes de Oliveira (bala) – Rua Álvaro Maciel/Pici (CAPITAL)

73 – (14/05) – Maria Rayane da Cunha Moura Gaspar (bala) – Rua do Grupo/ (CAUCAIA)

74 – (17/05) – Liziane Ferreira da Silva (bala) – Rua Maria Marques/Bom Jardim (CAPITAL)

75 – (17.05) – Maria Jeíza Filha (bala) – (LIMOEIRO DO NORTE)

76 – (22/05) – Francisca Jocélia Ferreira da Silva (bala) – Rua Omar Cardoso/B. Ceará (CAPITAL)

77 – (22/05) – Francisca Rafaela Freitas da Silva (bala) – (ACARAÚ)

78 – (24/05) – Sem identificação (bala) – Rua Vicente Pinheiro/Bom Jardim (CAPITAL)

79 – (26/05) – Gabriela Aparecida Duarte da Silva (espancada) – (LAVRAS DA MANGABEIRA)

80 – (27/05) – Mônica (faca) – Rua E/Mondubim (CAPITAL)

81 – (28.05) – Maria José de Queiroz Silva (bala) – (BANABUIÚ)

82 – (30/05) – Maria Sueli Soares Sousa (faca) – Travessa das Oliveiras/Lagamar (CAPITAL)

83 – (31.05) – Maria das Graças Freitas Silva (espancada) – Sítio Aroeiras (QUIXERAMOBIM)





TOTAL = 20





JUNHO





84 – (04.06) – Sandra Maria Rodrigues Pereira (faca) – (FORQUILHA)

85 – (04/06) – Liliane Patrício de Sousa (faca) – Sede (TURURU)

86 – (07.06) – Cláudia Elenice Rabelo (bala) – Sede (MORADA NOVA)

87 – (09/06) – Sandra Rafaela Jéfferson Bastos (bala) – Av. Mozart Lucena/Vila Velha (CAPITAL)

88 – (10.06) – Sem identificação (bala) – Rua Irineu Machado/Siqueira (CAPITAL)

89 – (12.06) – Bruna Érika Viana de Sousa (bala) – Rua Baturité/Bairro Diadema I (HORIZONTE)

90 – (12.06) – Rafaela Alves Silveira (bala) – Rua Baturité/Bairro Diadema I (HORIZONTE)

91 – (15.06) – Juliana da Cruz Macedo (bala) – R. Daniel de Castro/Autran Nunes (CAPITAL)

92 – (15.06) – Vítima não identificada (outros) – Conjunto Tupinambá (CAUCAIA)

93 – (16/06) – Antônia Hortência dos Anjos. (bala) – Localidade Coité (MARANGUAPE)

94 – (17/06) – Amanda Kelma Oliveira (bala) – Sede (LIMOEIRO DO NORTE)

95 – (18/06) – Elisete Lima Sousa (bala) – Rua 27/Bairro Vila Velha (CAPITAL)

96 – (19/06) – Maria Belarmino Cruz Silva (bala) – Sítio Santa Rosa (CRATO)

97 – (20/06) – Maria de Nazaré Eufrásio Barbosa (faca) – Sede (ITAPIÚNA)

98 – (20/06) – Sem identificação (bala) – CE-060/Vila das Três Marias (JUAZEIRO DO NORTE)

99 – (20/06) – Lorena de Lima Farias (bala) – Distrito de Mumbaba de Cima (MASSAPÊ)

100 – (22/06) – Ketlyn Sabrina Oliveira Nascimento (bala) – R.Ana Batista/J. Iracema (CAPITAL)

101 – (23/06) – Maria Vera Lúcia Costa Pinheiro (bala) – B. Alto da Alegria/Sede (BARBALHA)

102 – (26/06) – Clauderice da Silva Matos (bala) – Avenida J/Vila Velha (CAPITAL)

103 – (26/06) – Renata da Silva Alves (bala) Praça do jardim Jatobá/Bom Jardim (CAPITAL)

104 – (26/06) – Antônia Erilene Ferreira de Oliveira (bala) – (CARIÚS)

105 – (27/06) – Vítima não identificada (bala) – Rua Coréia (CAUCAIA)

TOTAL = 22