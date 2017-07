Comerciante de Bela Cruz é assassinado a bala em tentativa de assalto em Marco

Um cidadão de 52 anos de idade, identificado como Francisco Aurélio Paixão, comerciante natural e residente na cidade de Bela Cruz, foi vitima na tarde desta quinta-feira, 13, de uma tentativa de assalto na localidade de Almas, distante 7km de Marco.





Francisco estaria na companhia de sua esposa num veiculo camionete, onde fazia venda e entrega de carne como meio de sustento, momento este em que foi abordado por 4 meliantes armados que estariam em duas motos, sendo uma modelo Broz e uma de modelo Fan, ambas de cor preta





Os acusados ao verem que a vitima portava uma faca, instrumento este que utilizava no serviço, efetuaram de forma cruel e covarde vários disparos de arma de fogo contra o mesmo, evadiram-se do local, tomando rumo ignorado.





A vitima devido a gravidade dos ferimentos, infelizmente, veio a óbito ainda no local do crime, tendo como espectadora desta cena do pior momento de sua vida, a sua companheira.





A policia militar de Marco foi acionada e esteve no local onde realizou buscas atrás dos suspeitos, mas nenhum acusado foi localizado. A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.





Informações ou denúncias que levem ao paradeiro ou identificação dos responsáveis por este crime covarde, devem ser feitas pelos telefones 190 e/ou (88) 9775-7013. O sigilo é garantido pelas autoridades.





Com informações do portal Vale do Acaraú

Foto ilustrativa