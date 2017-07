DENÚNCIA: GIS MIUDEZAS VENCE LICITAÇÃO DE QUASE R$ 1 MILHÃO DA PREFEITURA DE SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite a todos...depois de alguns dias analisando mais licitações e contratos da prefeitura eis q achei uma coisa intrigante, gostaria de compartilhar com vcs para quem sabe possamos ter uma resposta para isso, pois ao meu ver parece ser muito estranho tal fato, vou reportar e colocar as imagens para que possam tentar entender isso.. pois bem o fato é o seguinte a empresa gis miudezas que é super conhecida na cidade tem um contrato com a prefeitura municipal de sobral para a aquisição de roçadeiras isso mesmo maquinas roçadeiras sendo vendidas por uma empresa que todos sabemos que seu vies de venda é materiais escolares, materiais de informatica, artigos para armarinhos, bolsas e etc.. fiquei espantado por saber que a gis miudezas vende em sua loja maquinas roçadeiras, posso ate estar enganado mas é muito estranho isso, mas entao mais estranho ainda são os valores, pelo que entendi a prefeitura vai pagar R$852.275,00 por 80 maquinas roçadeiras e 40 UNIDADES DE CABEÇOTES E 160 UND. DE OLÉ LUBRIFICANTE DE 500ML, ao analisar o preço de mercado em média custa R$200,00 se vc dividir o valor do contrato com o valor médio de uma roçadeira vai dar entorno de 4mil roçadeiras , mas como no contrato fala de peças e oleo podemos deduzir que esse valor fique em torno de 1mil maquinas, então fica a questão porque comprar mil maquinas de roçar sendo que quando se encontra grupos de trabalho de roçar as vias só vemos poucos homens com maquinas nas mãos, não estou acusando nada apenas quero saber uma resposta pois precisamos saber no que está sendo investido nosso dinheiro. Segue as imagens para averiguações."