DUPLA ARMADA PRATICA ASSALTO A COMERCIANTE EM MARTINÓPOLE/CE

Um comerciante foi assaltado quando estava fechando sua loja de peças de motos durante a tarde de sexta-feira, 14, na cidade de Martinópole.

Era por volta das 12h20 quando a vítima Manoel Sílvio informou aos policiais da cidade sobre o fato. De acordo com suas informações, ele estava fechando a loja quando dois elementos desconhecidos, usando capacetes e trafegando em uma moto Honda Biz de cor preta, um deles armado com revólver, chegaram e anunciaram o assalto, levando da vitima a quantia de aproximadamente R$ 300,00. Imediatamente viaturas da cidade de Martinópole bem como as de Granja iniciaram as diligências no sentido de capturar os acusados, no entanto, não tiveram êxito.





Com informações de Camocim Polícia 24h