FORQUILHA: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta da cidade de Forquilha coloca a boca no "trombone" e solicita mais policiamento para a cidade. O leitor relata que a "onda" de assaltos na cidade está preocupando os forquilhenses.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, venho atraveis desse meio de comunicação pedir socorro ou seja ao mesmo tempo ajuda ao Cel de sobral para que o mesmo veja o efetivo da segurança na cidade de forquilha onde so na data de ontem teve 3 assalto de motos e alguns estabelecimento comerciais. Pois forquilha esta urgentemente. Precisando da sua ajuda Cel. Peço ao senhor que veja com comandante da cidade o porque de tanto assalto em um so dia."