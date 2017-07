GUARANY DE SOBRAL FINALIZA A PREPARAÇÃO PARA A PARTIDA DE DOMINGO NO JUNCO

Na tarde desta sexta feira (21/07), o elenco do Guarany de Sobral fez mais um treinamento no estádio do junco, visando o difícil compromisso de domingo contra o Globo/RN, valendo pela a terceira fase da serie D.





O técnico Sergio China vem trabalhando muito com todo o elenco, principalmente o setor defensivo, na manhã deste sábado o Cacique do Vale realizou um recreativo no estadio do Junco, e logo após o técnico Sergio China relacionará os atletas que entrarão em regime de concentração a partir do meio dia deste sábado.





Mais uma vez a torcida do Guarany se fez presente no estádio do Junco para mostrar todo apoio ao elenco, e a confiança em um grande resultado para que possa abrir um boa vantagem já que o Cacique do Vale decidirá a vaga na casa do adversário, por isso a importância de uma vitória no domingo no "Junção", em sobral.





Lembrando, que o jogo mais uma vez será de portões fechado pois o Guarany terá que cumprir a segunda partida da punição em virtude da invasão de dois torcedores no jogo contra o River/PI na primeira fase do campeonato.





A torcida promete mais uma vez acompanhar o jogo de lado de fora do estádio, cantando e vibrando para que o Guarany consiga a vitoria.





SERIE D





JOGO: GUARANY DE SOBRAL X GLOBO/RN





DATA: 23/07/2017





HORÁRIO: 16:00





LOCAL: ESTADIO DO JUNCO





CIDADE : SOBRAL CEARA





Com informações do Blog Sobral Esportivo