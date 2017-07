Homem é preso em Lavras da Mangabeira acusado de enviar pães com maconha para presídio

Um homem, usando dois adolescentes, tentou entregar pães com maconha na noite deste sábado, 15, na Cadeia Pública de Lavras da Mangabeira, no Interior cearense.

A tentativa ocorreu por volta das 19 horas . De acordo com o policial militar, Ramos, dois menores levaram um sacola com oito pães e em alguns deles havia três tabletes de maconha, que foram encontrados na verificação. É comum parentes entregarem lanche para presos, em unidades prisionais do Interior.





Os policiais da 3ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar, foram acionados e seguiram os dois adolescentes por cerca de uma hora, até se encontrarem com o suspeito de idealizar o plano.





O acusado, Pedro Henrique Bento Matias, 20 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó, onde foi apresentado aodelegado, Erlon Leite Fernandes dos Reis.





Na manhã deste domingo será levado para a Cadeia Pública local de Lavras da Mangabeira. “O acusado confessou o crime e disse que teria usado os dois menores para a prática delituosa. Há dois primos dele que estão preso na Cadeia. A droga era para eles”, disse o soldado da PM, Ramos.





Diário do Nordeste com colaboração de Richard Lopes)