POLICIAIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL REALIZAM MAIS UMA PRISÃO

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) cumpriram na tarde de hoje, dia 25, um mandado de prisão. Desta vez o mandado foi em desfavor de Francisco Eronildo Cavalcante Muniz, conhecido como "mulungu". Os Inspetores de posse do mandado de prisão deram início às investigações com o intuito de localizar e prender Eronildo, ele foi localizado em sua residência e não reagiu a prisão. Eronildo já responde a vários outros crimes, além do crime de Maria da Penha pelo qual foi preso. Segundo sua genitora, Eronildo tinha lhe expulsando de casa para poder usar drogas com outras pessoas, além de ficar sempre ameaçando-a de morte. Os Policiais Civis encaminharam Eronildo para cadeia pública, onde está à disposição da justiça.

Fonte: Sobral 24 horas