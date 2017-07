PAI DE UM DOS AUTORES DO DUPLO HOMICÍDIO DAS CRIANÇAS EM VIÇOSA É PRESO POR FORÇA DE UM MANDADO DE PRISÃO

Nesta segunda (17/07), por volta de 12h00, no Distrito Inharim na Zona Rural da Cidade de Viçosa do Ceará, durante uma Operação Integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil, foi preso JOSÉ FERREIRA CUNHA, 55 anos. Contra o mesmo havia um Mandado de Prisão em aberto expedido pela 1ª Vara da Comarca da Cidade de Itapipoca-Ceará, por crime de homicídio.





José Ferreira Cunha, é pai de Fco Rogério Soares Pereira, o qual foi preso juntamente com outros dois indivíduos pela prática do duplo homicídio de duas crianças na data de ontem (16/07) no Distrito Inharim em Viçosa do Ceará.





A operação contou com a participação dos Policiais Civis e Militares lotados em Viçosa do Ceará.





Fonte: Ibiapaba 24 horas