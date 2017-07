PARAZINHO/GRANJA: POPULAÇÃO AMARRA LADRÃO E ENTREGA PARA A POLÍCIA

Um indivíduo já bastante conhecido da polícia pela prática de crimes diversos foi preso durante a manhã de sábado, 29, no distrito do Parazinho, em Granja. O caso aconteceu por volta das 11h00, quando populares revoltados com o indivíduo o capturaram e o amarraram. Outras pessoas menos alteradas resolveram ligar para a polícia pois corria o risco do indivíduo ser linchado pela população enfurecida com o elemento, já que ele é apontado como o autor de vários furtos e roubos ocorridos recentemente no distrito.





Uma equipe do destacamento de Granja foi ao local e já encontrou o indivíduo amarrado, trata-se de Francisco Laírton de Sousa Melo, vulgo 'branco”, de 20 anos. Os policiais deram voz de prisão ao acusado e o conduziram para a DPC juntamente com algumas das vítimas do acusado. Na DPC o delegado plantonista ouviu vítimas e acusado e resolveu instaurar um inquérito por portaria para apurar os crimes em que Branco é apontado como autor, já que não tinha mais flagrante. Após os procedimentos Branco foi posto em liberdade. A população já revoltada ameaça fazer justiça com as próprias mãos da próxima vez que o indivíduo aprontar.





Fonte: Camocim Polícia 24h