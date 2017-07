PMs DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

Na manhã de ontem, 03/07, uma Equipe do BPRAIO recebeu denúncias anônimas da população, de que em uma residência no bairro Sinhá Sabóia, possivelmente estaria havendo comercialização de drogas.





Ao chegar no local, foi encontrado uma mulher, que autorizou a entrada na casa, onde logo após buscas no interior do domicílio foi encontrado uma Pistola Browning FN M1910 CAL. 7.65mm.





Indagada pela propriedade da arma, a mesma afirmou ser de seu irmão que já é bastante conhecido por práticas delituosas naquele bairro.





A mulher e arma foram apresentados ao Delegado plantonista na Delegacia 24 horas de Sobral para averiguação e os procedimentos cabíveis.





Com informações de Sobral 190