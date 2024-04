Esposa de vereador morto a facadas por garçom se pronuncia após o crime: "Estou destruída"

A esposa do vereador César Veras (PSB), Carolina Veras, se manifestou após a morte do marido, ocorrida no último domingo (28), vítima de um golpe de faca disparado por um garçom em um restaurante localizado em Camocim, no interior do Ceará. O assassinato do parlamentar foi testemunhado por ela e uma das filhas dos dois.



Em um texto publicado nas redes sociais, Carolina disse estar se sentindo sem vida, mas tentando se manter forte para dar suporte aos filhos.

“Estou de luto por um grande amor, grande companheiro, pai de família, esposo, amigo e profissional exemplar. Só peço a Deus força para conseguir segurando firme ‘na mão’ dos meus filhos e passando força para eles, mesmo estando destruída, morta por dentro”, afirmou Carolina Veras.

Carolina Veras também expressou gratidão pelo suporte que tem recebido, mas pediu compreensão sobre o momento em que prefere permanecer recolhida.

“Agradeço todas as mensagens de consolo que vocês me mandaram […], mas preciso digerir tudo que está acontecendo na minha vida e depois prometo que irei ler as mensagens de todos vocês. Desde já, gratidão! Mas esse momento não tenho condições”, escreveu.

O corpo do vereador César Araújo Veras sepultado nesta segunda-feira(29), no cemitério São José, em Camocim. No velório estavam presentes moradores, amigos políticos e familiares. O presidente da Câmara Municipal, Emanoel Vieira, e o vereador James Barbosa, amigo de César Araújo, compareceram ao local e lamentaram o crime.

GCmais