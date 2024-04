Cliente tenta abraçar vendedora à força e faz acenos sexuais usando apenas sunga em loja no Ceará

Uma vendedora de 20 anos denuncia que foi assediada por um cliente na loja em que trabalha na Vila de Jericoacoara, no litoral Oeste do Ceará, na última quinta-feira (25). A ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



Conforme o registro do boletim de ocorrência, o homem que aparece nas imagens é Wellington Ferreira Barros, conhecido como Pezinho Júnior. O vídeo mostra o momento que ele se insinua para a mulher, chegando a ficar só de sunga dentro da loja. Em outro momento, ele aparece seguindo a vítima até o estoque, área restrita aos funcionários, e forçando um abraço.

Conforme a jovem, que terá a identidade preservada, ela estava sozinha na loja quando o homem chegou relatando que havia acabado de chegar na Vila e precisava comprar roupas.

"No início ele me tratou normal, depois começou a fazer vários elogios que minha boca era bonita, que eu tinha um olhar muito gostoso. Até aí não levei na maldade, mas depois que ele começou a experimentar as roupas passou a se insinuar, mostrando que estava ereto e fazendo perguntas de cunho sexual", relatou a vendedora.

Mesmo constrangida, a jovem seguiu com o atendimento. Em determinado momento, ao ir ao estoque buscar mais peças, o suspeito a seguiu e tentou abraçá-la à força.

"Ele me pediu um abraço, disse que não, aí ele disse que enquanto não desce ele não iria sair, então o abracei mantendo distância. Depois ele tentou de novo, foi quando empurrei e mandei sair do estoque", disse a jovem.

Ainda de acordo com a mulher, durante a ação, o Pezinho Júnior ainda convidou ela para ir ao hotel onde ele estava hospedado.

A vendedora registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Jijoca na sexta-feira (26), após ter acesso às imagens. Mesmo com os vídeos, o homem não chegou a ser chamado a unidade policial.

Pezinho Júnior tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Em 2022, ele foi investigado com o jogador Robson Bambu pelo estupro de uma mulher em um hotel na Zona Leste de São Paulo. O caso foi arquivado pelo Ministério Público por falta de provas.

