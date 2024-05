Desemprego sobe a 7,9% e atinge 8,6 milhões no País

A taxa de desocupação subiu 0,5% no primeiro trimestre deste ano e chegou a 7,9%. O índice representa 8,6 milhões de pessoas desocupadas. Os dados são do IBGE e foram divulgados na manhã desta terça-feira (30).





A população ocupada caiu 0,8% no trimestre e soma 100,2 milhões de pessoas.





O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) foi a 37,984 milhões, mantendo-se estável no trimestre. O número de empregados sem carteira no setor privado (13,4 milhões) também registrou estabilidade nos três primeiros meses do ano.





(Diário do Poder)