Prazo limite para utilizar RG antigo é divulgado

O Registro Geral (RG), um dos documentos mais tradicionais e essenciais para os brasileiros, está prestes a ser oficialmente substituído. A partir de 28 de fevereiro de 2032, o RG será completamente substituído pela Carteira Nacional de Identificação (CIN). Essa mudança marca uma importante transição na forma como a identidade dos cidadãos é registrada e gerenciada no país.





Centralização e padronização: A mudança tem como objetivo centralizar e padronizar o processo de emissão de documentos de identidade em todo o Brasil. Atualmente, esse processo é fragmentado entre os estados. Além de simplificar a gestão de documentos, a inovação também fortalece as medidas de segurança para combater fraudes de identificação, um problema persistente no país.





Vinculação ao CPF: De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, até março deste ano, já são mais de 5 milhões de brasileiros portando o novo CIN. A Carteira Nacional de Identificação está vinculada ao número do CPF, que se tornará o principal identificador do cidadão brasileiro, eliminando a multiplicidade de registros estaduais.





Importância da atualização: Ter um RG desatualizado pode causar diversos problemas, especialmente em serviços que exigem identificação oficial, como no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em instituições financeiras. No contexto bancário, por exemplo, a falta de atualização pode impedir a realização de empréstimos e financiamentos, uma vez que os bancos são rigorosos nas questões de antifraude.





Prova de vida para aposentados e pensionistas: Para aposentados e pensionistas, manter o documento atualizado é crucial para a realização da prova de vida exigida pelo INSS. Documentos com mais de 10 anos são considerados desatualizados e podem resultar no bloqueio temporário do benefício, até que a situação seja regularizada.





(Folha do Estado)