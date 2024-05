Advogado de 33 anos é assassinado a tiros em Belmonte, no Crato

Advogado é assassinado a tiros em Belmonte, Crato. A polícia realiza buscas na região para encontrar os suspeitos do crime.





Bruno Yarlley dos Santos Duarte, um advogado de 33 anos, foi morto a tiros nesta terça-feira no distrito de Belmonte, Crato, região do Cariri. O crime ocorreu quando ele saiu de sua casa, que também servia de escritório, e foi abordado por dois homens em uma moto. Após o ataque, os criminosos fugiram e até o momento ninguém foi preso. Segundo amigos e familiares, Duarte não tinha recebido ameaças nem possuía desavenças conhecidas. As polícias civil e militar estão realizando buscas na região para tentar localizar os suspeitos.





(César Wagner)