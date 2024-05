HOMEM SURTA E TENTA INCENDIAR CARRO E CASA DE VIZINHO NA ZONA RURAL DE CAMOCIM

Por volta das 21 horas de ontem (30), na localidade de Buriti, zona rural do município de Camocim, um homem "surtou" e tentou incendiar uma caminhonete S10 e uma residência com duas crianças e um casal no interior do imóvel.

Felizmente, a PM agiu rápido, conseguiu evitar uma tragédia e efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que foi conduzido para a Delegacia Municipal de Granja para a realização dos procedimentos legais.

Felizmente, ninguém ficou ferido.

Ocorrência em andamento.