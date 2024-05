Gigante de máquinas agrícolas firma parceria com SpaceX para melhorar conectividade no Agronegócio Brasileiro

A John Deere, grande fabricante de máquinas agrícolas, e a SpaceX, de Elon Musk, anunciaram um acordo inovador para prover serviços de conectividade via satélite ao agronegócio no Brasil. Este acordo visa atender às necessidades crescentes de conectividade em áreas rurais, onde a cobertura de rede tradicional é limitada.





O lançamento dos serviços está programado para iniciar nos Estados Unidos e no Brasil no quarto trimestre deste ano, marcando um esforço significativo para reduzir o déficit de conectividade no campo. Atualmente, apenas 19% da área agrícola do Brasil possui cobertura 4G, conforme um estudo da ConectarAgro, uma associação que representa diversas empresas do setor.





Além deste novo acordo com a SpaceX, a John Deere já participa do programa Campo Conectado, em colaboração com a Claro e a Sol, uma empresa de tecnologia do grupo RZK, para melhorar a infraestrutura de internet nas zonas rurais.





A importância da conectividade para o setor agrícola vai além do simples acesso à internet para as famílias rurais. As modernas máquinas agrícolas dependem de transmissão de dados em tempo real para permitir que agrônomos, técnicos e outros funcionários das fazendas monitorizem e ajustem as operações no campo, aumentando a eficiência e reduzindo os custos.





Contudo, muitos produtores enfrentam dificuldades para justificar o investimento em tecnologias avançadas, dado que o custo de uma única máquina pode superar R$ 5 milhões. Frequentemente, a solução encontrada é deslocar as máquinas até áreas com cobertura wi-fi ou bluetooth para o download dos dados necessários ou até mesmo levar um veículo equipado com conexão até elas.





Neste contexto, mesmo concorrentes dentro do setor como Case e New Holland do grupo CNH, e Massey Ferguson e Valtra da AGCO, além de operadoras de telefonia como TIM e Vivo, têm colaborado através da ConectarAgro para desenvolver soluções eficazes que atendam às demandas de conectividade do agronegócio brasileiro.





(Hora Brasília)