Polícia caça quadrilha que metralhou delegacia da Polícia Civil na noite de domingo

A Polícia permanece em diligências na tentativa de identificar e prender bandidos que dispararam tiros na porta de uma delegacia distrital em Fortaleza. O atentado ocorreu na noite do domingo, por volta de 23 horas. Os tiros atingiram uma viatura e a fachada da unidade. Ninguém ficou ferido.





Segundo informações da Polícia, o grupo armado tinha cerca de 12 integrantes. Eles estavam em, pelo menos, três carros e já desembarcaram atirando. Foram dezenas de tiros. Os policiais que estavam de plantão reagiram, se estabelecendo um tiroteio em plena Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra (zona Oeste da Cidade), onde está localizado o 10º DP, alvo da quadrilha.





Em meio ao tiroteio, a quadrilha se dispersou. Com a chegada de reforços policiais, inclusive da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi feita uma varredura em toda a área e, ao menos, três suspeitos foram detidos. A Polícia informa ter identificado o restante do bando através das imagens captadas pelas câmeras instaladas na parte externa da Delegacia.





Represália





A Polícia trabalha com duas hipóteses sobre o caso. A primeira, que o ataque seria uma represália dos criminosos pela prisão de comparsas durante o fim de semana, quando bandidos trocaram tiros com a Polícia Militar em meio a uma perseguição que começou no Conjunto Patrícia Gomes, em Caucaia, e só terminou no bairro Autran Nunes, com a apreensão de várias armas de fogo, entre elas, um fuzil.





A segunda hipótese seria uma tentativa de resgate de presos que estão recolhidos nos xadrezes daquela distrital.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro