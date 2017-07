POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ RECUPERA MOTO ROUBADA EM SOBRAL

Era por voltas das 11h30min, do dia 10/07/2017, quando os policiais civis delegada Ellen Albuquerque de Oliveira e os inspetores Neto e Parente, realizavam diligências pelo centro da cidade de Coreaú - CE, quando, nas proximidades do posto de combustível “Chico da Bomba” estava a moto Honda Brós de placa OIL-7130, cor branca. Os policiais, após um levantamento, descobriram que a citada moto tinha sido tomada de assalto no dia 22/07/2017, em frente a fábrica de cimento na cidade de Sobral-CE. A polícia civil agora trabalha no sentido de identificar quem estava com a aludida moto, bem como quem foram os assaltantes que abordaram a vítima no dia do roubo.





Fonte: Sobral 24 horas