Polícia Federal irá ministrar Curso de Qualificação Técnica de Segurança para Guarda Municipal de Ipu. Assista ao vídeo.

O efetivo da Guarda Municipal de Crateús e Ipu, um total de 50 agentes, 16 do município de Ipu irão passar por um Curso de Armamento e Tiro com Qualificação Técnica de Segurança, que vai permitir que os agentes se tornem aptos a portarem arma, conforme a Lei Federal 3.022/2014 do Estatuto Geral das Guardas Municipais.





Nesta segunda-feira (03-07) os Guardas Municipais de Ipu estiveram na companhia do Secretário de Segurança do Município, Major Eucir de Castro, em Crateús participando da solenidade de abertura do curso, acontecido no Teatro Rosa Moraes.





Todos os GCM's passarão por um treinamento rigoroso, com carga horária de 160 horas, das quais 100 horas práticas e 60 teóricas. O treinamento será ministrado por oficiais da Polícia Federal com vasta experiência neste tipo de treinamento específico.





No curso, os agentes vão aprender como manusear a pistola PT 380 e o revólver calibre 38. Irão desmontá-la para aprender toda a teoria, além da parte prática, incluindo tiros em pé, deitado, em movimentos, entre outros.

Todos os guardas passarão por aulas de preparação psicológica como também de defesa pessoal, treinamento de como se defender em diversas circunstâncias de atuações no crime.

A preparação e qualificação da Guarda Municipal de Ipu é uma iniciativa do prefeito Sérgio Rufino acordado com as autoridades representativas do judiciário.

