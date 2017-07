POLICIAIS DO RAIO PRENDEM HOMEM COM DROGAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Na manhã de ontem, Equipes do BPRAIO realizaram patrulhamento ostensivo e preventivo no Residencial Caiçara. Ao passar por uma das quadras do local, um homem empreendeu fuga, porém logo foi alcançado.





Durante abordagem pessoal, foi encontrado várias gramas de Crack, o suspeito foi identificado como Francisco Douglas Silva Garcia, 22 anos.





O mesmo foi apresentado a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190