EM GRANJA, PM FLAGRA DETENTO COM DROGAS NO ÂNUS TENTANDO ENTRAR NA CADEIA PÚBLICA

Policiais militares de serviço na cadeia pública de Granja flagraram um presidiário com droga no ânus durante a entrada dos detentos do regime semiaberto da cadeia pública de Granja.





Era por volta das 18h30 de terça-feira, 25, ocasião em que os detentos do regime semiaberto da cadeia de Granja se apresentavam para o pernoite e durante a revista pessoal em cada um deles os pm’s encontraram cerca de 20 gramas de maconha prensada colocada dentro de um preservativo e introduzido no ânus do detento Francisco Erivando Duarte Araújo, vulgo “Negro da Angélica”.





Tentando justificar a ação delituosa, o detento disse que a droga era para seu consumo. Diante do flagrante o detento foi conduzido para a DPC de Jijoca onde foi autuado por crime de tráfico de drogas, artigo 33 da lei dos entorpecentes e agora cumprirá pena no regime fechado.





Fonte: Camocim 24 horas

Foto ilustrativa