QUE ABSURDO! ESGOTO ESCORRENDO A CÉU ABERTO NO BAIRRO JUNCO, EM SOBRAL; VÍDEO

"Bom dia, sou morador da rua Massapê no bairro do Junco, e há mais de uma semana estamos com um vazamento de esgoto que anda incomodando a população devido ao liquido fétido se acumular em frente as casa, sem contar que ao guardarmos nossos veículos, estamos trazendo contaminação para dentro de nossas casas, pois é inevitável as poças. Estou enviando o vídeo.









Fica na esquina da rua Massapê com a rua Mestre Assis Fernandes."