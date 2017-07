Sem torcida no Junco, Guarasol encara Sousa para avançar às oitavas na Série D

Bola rola às 16 horas no estádio do Junco, em Sobral.

Vale vaga nas oitavas de final. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Guarany de Sobral tenta seguir vivo na busca pelo acesso à Série C em 2018. O duelo será contra o Sousa. Este será o jogo de volta. Na ida, o time paraibano venceu por 3 a 1. O jogo terá portões fechados. A bola rola no Junco neste domingo (16) a partir das 16 horas.





Com a primeira vitória, o Sousa pode perder por um gol de diferença ou até por dois (desde que marque pelo menos duas vezes), que, ainda assim, avança na competição. Já o Guarany de Sobral, em casa, precisa vencer por 2 a 0 ou, então, por três ou mais gols de diferença. Se o Rubro-Negro devolver os 3 a 1, então, a disputa vai para os pênaltis.









Portões fechados





A CBF confirmou que a partida será realizada com portões fechados, sendo vedada a comercialização de ingressos para o duelo. A informação foi divulgada um dia depois de o time cearense ser condenado em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.





Fonte: Globo Esporte