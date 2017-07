SENADOR SÁ: MULHER É ASSASSINADA COM VÁRIOS GOLPES DE FACA

Um crime brutal foi praticado na noite desta quinta-feira (20), por volta das 23h30 na cidade de Senador Sá. Um homem invadiu a casa da sua ex-companheira e deferiu vários golpes de faca na vítima, que ainda foi socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





De acordo com informações de familiares da vítima, Elizângela Ferreira, 22 anos, havia se separado recentemente do marido e estava em casa alimentando um filho menor na hora do crime. O homem teria invadido a residência e sem nenhuma discussão deferiu vários golpes de faca na sua ex-companheira. O crime aconteceu na rua da Palha.





Ainda conforme as informações, uma criança de 3 anos, filho do casal, teria presenciado toda ação criminosa.





O criminoso conseguiu fugir.





Com informações de correiosenadorsaense