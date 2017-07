SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA FLANELINHA LADRÃO!

Internauta relata que um flanelinha que fica "trabalhando" na praça da Igreja do Patrocínio furtou dois capacetes de sua propriedade. O denunciante informa que deixou os objetos sob sua guarda, mas quando retornou o flanelinhas havia sumido com os capacetes.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite venho por meio do blog fazer um desabafo, estava na igreja do patrocinio ao deixar minha moto atras da igreja um flanelinha mim abordou dizendo q o mesmo olhava a moto e os capacetes mas quando retornei da missa o mesmo tinha sumido com os capacetes!ele tem altura de 1.60 branco os maradores de traz da igreja devem conhecer mas com medo ñ falam nada ... Sobral ta um caso serio ...obg pela atenção!"