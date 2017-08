Na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 6h, no Centro de Sobral, uma topic foi abordada por dois assaltantes armados com armas de fogo. Os criminosos anunciaram o assalto e fizeram um limpa nos passageiros do veículo. Vários celulares, carteiras e dinheiro foram roubados.





Os assaltantes fugiram em rumo ignorado. A Polícia foi acionada, mas os acusados não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas