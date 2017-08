Conheça seus direitos quando for abordado em uma blitz de trânsito

Embora na grande maioria das vezes o processo seja simples e tranquilo para o condutor, sempre é bom conhecer quais são os seus direitos ao ser parado em uma blitz de trânsito.





Solicitar a identificação do policial;





Ser revistado apenas por policiais do mesmo sexo que você;





Acompanhar a revista de seu carro;





Pedir que uma pessoa (que não seja policial) seja testemunha da revista;





Ser detido somente mediante a apresentação da ordem do juiz – com exceção de casos de flagrante;





Não falar e fornecer qualquer informação que não esteja presente nos documentos obrigatórios;





Avisar sua família e seu advogado em casos de prisão;





Não ser algemado se não estiver sendo violento ou tentando escapar das autoridades.





Caso algum desses direitos sejam desrespeitados ou a autoridade seja abusiva durante a abordagem, é importante registrar informações como nome, aparência e número da viatura. Se possível, também é importante ter o contato de testemunhas que presenciaram a situação.