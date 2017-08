A família do Sr. Francisco Rodrigues de Almeida, profundamente consternada com seu falecimento, convida parentes e amigos para a missa de 30° dia de seu falecimento, que será celebrada hoje 922) na igreja Nossa Sra. de Fátima, no bairro Sinhá Sabóia. A família agradece a presença de todos .

outros Veja mais sobre: noticias