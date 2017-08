EM GOIÁS, CARRETA DESGOVERNADA ATINGE LOJA E DEIXA UMA MULHER FERIDA - VÍDEO

Na tarde desta terça-feira (15) um acidente envolvendo três veículos destruiu parte de uma loja de materiais elétricos em Rio Verde (231 km de Goiânia). De acordo com as imagens das câmeras de segurança, a carreta carregada de cimento desceu a rua de ré, acabou atingindo um Fiat Uno que estava estacionado na calçada e o arrastou para dentro da loja. Segundo informações, uma cliente sofreu uma fratura no quadril e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento da cidade. A vítima não corre risco de morrer. Ainda segundo informações, uma Ford Ranger também foi atingida. Ambos os veículos eram de clientes do estabelecimento.