Emoção marca sepultamento de sargento - Vídeo

Familiares pediam justiça pela morte do policial.

A sede da Caixa Beneficente dos Militares do Ceará (Cabemce), no Benfica, em Fortaleza, ficou lotada, neste sábado (26), de agentes de segurança, amigos, familiares e anônimos, que foram acompanhar à despedida ao sargento da Polícia Militar Edvaldo José Santana Flexa (42), morto durante uma tentativa de assalto, no bairro Cocó.





Dezenas de pessoas compareceram ao velório. O sentimento era de revolta e insatisfação. Um grupo de amigos falou com a TV Cidade Fortaleza e pediu providências para que o crime não fique impune. Após o velório, o corpo foi levado, em um carro do Corpo de Bombeiros, para um cemitério particular em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, onde houve missa e em seguida, sepultamento.





O policial deixa uma filha. Edvaldo José trabalhou durante 19 anos como PM e atualmente estava na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).





Em nota, a SSPDS lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e amigos do militar. "A SSPDS, suas vinculadas Polícia Civil e Militar e a Ciopaer reiteram que não medirão esforços para identificar e prender os suspeitos de matar o servidor da Segurança Pública que dedicou 19 anos de sua vida para servir e proteger os cearenses".