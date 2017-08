EMPRESÁRIA MORRE EM ACIDENTE DE MOTO E CHOCA A CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE

Nesta terça (29/08/2017), em Guaraciaba do Norte, ocorreu um acidente de moto por volta das 14h40 próximo ao Sítio Convento na CE 187, o qual teve como vítima fatal MARIA GLAUCIENE FERREIRA MARTINS, 27 anos.





Segundo informações repassadas pela garupeira da moto, Tamires Ribeiro da Costa, as duas, que trabalhavam juntas, haviam acabado de almoçar em um restaurante no Garrancho e seguiam de moto rumo a cidade de Carnaubal onde trabalhariam durante a tarde.





Chegando ao local do sinistro, a empresária que pilotava a moto, relatou a garupeira o choque com um inseto do tipo marimbondo e neste momento tentou tirar o inseto com a mão. Ainda segundo Tamires, nesse momento, a empresária perdeu o controle da moto e chocou-se contra uma placa arremessando as duas para um barranco fora da estrada.





Glauciene ainda consciente, foi socorrida populares ao Hospital São José, em Guaraciaba do Norte, onde mesmo após atendimento médico não resistiu e veio a óbito.





Ainda segundo a equipe médica, que encaminhou o corpo para o IML em Sobral, o trauma que levou a morte da empresária foi localizado na região do abdome.





A garupeira também foi socorrida para o HSJ onde foi atendida, passou por exames e está em observação, tendo sofrido algumas escoriações.





A comoção pela morte da empresária tomou as redes sociais onde pessoas amigas e admiradoras externaram sua tristeza e consternação pela partida prematura de Glauciene, que certamente era muito querida em Guaraciaba do Norte e que vai deixar muitas saudades não só aos familiares, mas também a amigos, conhecidos e clientes.





Fonte: Cyro Leopoldo