FALTA DE ÁGUA PROVOCA CAOS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA!

Internauta denuncia a falta de água no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia na íntegra:

"Eu queria por gentileza se vc poderia postar meu reclamação!

Já que isso está todo dia nas rádios! É a falta de água no Residencial Nova Caiçara.









Isso é um descaso com a população, ficamos vários dias sem água, mas o papel da conta vem no dia certo e com o mesmo valor, mas sem a gente usar, durante todo o mês! Aqui moro na Quadra 7, às vezes chega água pela manhã, mas é assim meia hora. se vc não encher os baldes ou lavar as coisas fica sem. Água tem nas caixas de água, mas nas casas não tem! Não sei até quando vamos lhe dá com isso! Temos filhos, idosos e precisamos de água como toda pessoa! Tenho certeza se aqui morasse gente rica, com maiores condições não ficaria assim. O Caiçara tem gente de bem que como todo mundo necessita de água!

Estamos quase abandonados! E nem uma resposta temos! Até quando vai se durar isso?









É muita gente, é muito apartamentos, é muito sim! Mas quando tivesse feito essas casas pensasse nisso antes!!!".