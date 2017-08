Gravação de novela é interrompida e figurante é preso

Homem é acusado de roubo de veículos e cargas. A prisão é parte da operação "Tempo Zero".

Atores que gravavam a novela "A Força do Querer", no Rio de Janeiro, foram surpreendidos com a prisão de um figurante, durante a gravação de uma cena na comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul. As informações são do jornalista Léo Dias.





Policiais civis invadiram o set de filmagem para realizar a prisão de Luís Fernando Ferreira dos Santos, um dos figurantes. O homem é acusado de roubo de veículos e carga. A prisão é parte da operação "Tempo Zero".





O figurante já era procurado e foi visto pela polícia em uma das cenas da novela global. Na trama, Luís aparecia na "boca de fumo" do traficante Sabiá, personagem interpretado pelo ator Jonathan Azevedo.





As cenas mostrarão a festa feita pela comunidade para comemorar o retorno de Sabiá ao Morro do Beco.





Via Cnews