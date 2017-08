LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE" E COBRA O REAJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SOBRAL

Confira o desabafo do leitor na íntegra:

"Senhora editora deste conceituado meio de comunicação, gostaria de solicitar a divulgação, de um fato vergonhoso e imoral:









O aumento salarial de 2017, ainda não foi repassado aos servidores municipais de Sobral, porém, o mesmo não ocorre com o prefeito, vice-prefeito e secretários que, mesmo antes de assumirem os cargos, tiveram aprovados pela Câmara Municipal de Sobral, durante sessão do dia 25 de outubro do ano passado, o projeto de lei que fixou o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e diretores de autarquias para o próximo ano.









Em 2016, o salário do prefeito foi reajustado em R$ 15.000 (quinze mil reais), enquanto o salário dos secretários e vice-prefeito teve valor igual: R$ 10.000 (dez mil reais). Secretários adjuntos e diretores de autarquias tiveram salários de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais).









“Tem servidores na educação, na saúde, na Guarda Civil que fazem returno dobrado, trabalham mais do que deveriam e mal recebem por isso. Precisamos de atenção do poder público”, relata um funcionário que prefere não ser identificado.









Pela Constituição Federal, os governos são obrigados a revisar anualmente os salários do funcionalismo, o que significa repor ao menos a inflação do período.









Senhor Prefeito Ivo Gomes, por favor não se faça de desentendido e nos responda, cadê nosso reajuste?"