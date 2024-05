PABLO MARÇAL PROMETE 1 MILHÃO DE DÓLARES A QUEM ACHAR AÇÃO MOVIDA POR ELE; ADVOGADO ENCONTRA E COBRA NA JUSTIÇA

Um advogado do Ceará entrou com uma ação na Justiça contra o coach Pablo Marçal cobrando US$ 1 milhão por uma promessa feita pelo empresário durante uma entrevista ao “Pânico”, da Jovem Pan, em março deste ano.





Pablo Marçal disse, ao vivo, que pagaria US$ 1 milhão para a pessoa que encontrasse algum processo movido por ele “contra alguém” por “qualquer coisa”.





Na ação judicial, o advogado César Crisóstomo disse ter encontrado ao menos 10 processos movidos por Marçal nos últimos anos, o que inclui um habeas corpus.





“Vamos fazer um desafio valendo US$ 1 milhão. Acha aí meu CPF e veja se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Eu sou formado em direito. Ache um processo. Meu amigo, ache um processo. Ache eu processando uma única pessoa. Eu tenho mais de 50 CNPJ e não existem processos, não aceito processar. A gente prospera tanto, que não precisa ficar olhando para gente otária do lado”, afirmou Pablo Marçal no programa.





Em entrevista ao jornal O Estadão, César Crisóstomo afirmou que tentou entrar em contato com o influencer para cobrar o pagamento da aposta, mas que não houve retorno.





Na ação, Crisóstomo diz que “a parte requerida (Pablo Marçal) publicou recentemente, na rádio e no Youtube, numa entrevista, que se alguém achar um processo em seu nome, seja pessoa física ou jurídica, qualquer que fosse a matéria, sendo ele a parte autora da ação, este efetuaria o pagamento de 1 milhão de dólares”.





“Em pesquisas no ESAJ/SP e PGE/TSE, o requerente encontrou 10 processos em que a parte adversa aciona o Judiciário, incluindo uma impetração de habeas corpus. Por amor à celeridade, anotamos que a parte adversa encontra-se com débito ao peticionário na quantia de R$ 51.846.000,00, conforme cotação do dólar no dia 16/4/2024”, diz a peça do advogado.