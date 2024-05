Lula pediu votos para Boulos em show com recursos da Lei Rouanet e Petrobras

Mais de R$250 mil bancaram evento de 1º de Maio que foi um fiasco.

O evento em que Lula (PT) pediu votos para Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato de extrema-esquerda a prefeito de São Paulo, contou com R$250 mil captados pela Lei Rouanet. A faculdade São Leopoldo Mandic foi a empresa que injetou o recurso no evento, que “flopou”, fazendo o presidente da República reclamar do número pequeno de pessoas.





É possível confirmar o aporte por meio do Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura, ferramenta de transparência e fiscalização que permite consulta à projetos financiados pela Lei Rouanet.





A proposta solicitou a captação de até R$6.331.737,75; valor integralmente autorizado. No entanto, o valor levantado ficou em R$250 mil.





A Petrobras e o Conselho Nacional do Sesi também aparecem como patrocinadores do evento. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.





Ao site Poder360, a petroleira disse que o patrocínio é legal e que “a Petrobras busca reforçar sua imagem como apoiadora da cultura brasileira”. Já o Conselho Nacional do Sesi alegou que “não apoia eventos políticos partidários. O evento que o Conselho do Sesi apoiou foi o Ato do 1º de Maio unificado das centrais sindicais do país. Evento destinado a celebrar a luta e a organização dos trabalhadores e trabalhadoras”.





(Diário do Poder)