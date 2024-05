MORADORES DA LOCALIDADE DE MASSAPÊ (FORQUILHA/CE) DENUNCIAM A FALTA DE ENERGIA! ATENÇÃO, ENEL!

“Desde o dia 27 de abril do ano em curso, ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. Esse fato causou prejuízos para nossa economia familiar, pois tivemos a perda de todos os alimentos perecíveis, especialmente, de todo o leite e seus derivados. Ficamos sem comunicação por meio de celular, redes ou aplicativos de mensagens. A localidade Massapê fica a cerca de 18km do centro do município de Forquilha. Com as estradas danificadas pelas chuvas, ficamos praticamente isolados. Por fim, desejo ressaltar que essa situação nos causou muitos transtornos e até momentos de angustia, pois eu e minha esposa somos idosos, e ainda me encontro em recuperação de uma cirurgia de catarata. Até o presente momento não tivemos qualquer informação segura de quando o fornecimento será restabelecido.”