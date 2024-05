Homem de moto acerta carro de frente e acaba sentado no veículo; VEJA VÍDEO

Um motociclista acertou um carro de frente ao tentar ultrapassar um ônibus enquanto, ao mvioesmo tempo, o veículo saía de um estacionamento para pegar o sentido contrário da avenida.





Ao passar na frente do ônibus, o veículo não percebeu a passagem do motociclista e os dois se encontraram. O condutor da moto deu uma cambalhota no ar e acabou caindo sentado em cima do carro.

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (1º/5) na cidade de Taboão da Serra; motociclista foi socorrido e teve apenas ferimentos em uma das mãos



