Leitor coloca a boca no trombone e denuncia o local insalubre onde ficam estacionadas as topics que transportam passageiros das cidade de Mucambo, Pacujá e região da Serra da Ibiapaba, nas proximidades da UFC, nas proximidades da antiga fábrica de tecidos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, meu nome e Francisca de Brito sou da cidade de Pacujá 63 km de distancia de Sobral porem estou sempre indo a cidade de sobral principalmente para consulta medica e resolver diversos outros assuntos como tantas outras pessoas das cidades circunvizinhas e nos últimos dias tenho presenciado um fato lamentável que seria digno de uma reportagem acompanho sua pagina e vejo que o senhor faz diversas reportagem sobre a cidade. Então o problema que quero relatar e que recentemente foi mudado o ponto das tropiques que faziam o transporte coletivo das cidades da serra da Ibiapaba, pé de serra como Graça, Pacujá, Mucambo toda a rota do aprazível e cidades circunvizinha, o problema é que hj esse ponto se encontra em frente a UFC em uma rua totalmente desprovida de qualquer sombra ou abrigo para os passageiros, motoristas e trocadores, pude presenciar crianças, idosos, gestantes e até mesmo passageiros no pós operatório (cirurgia simples) debaixo de um sol escaldante e uma quintura desumana que martiriza ate um animal quanto mais a um ser humano, segundo boatos e ordem da administração atual não sei se esse fato e verídico mais independente de quem seja a culpa peço um pouco de sensibilidade e que se possível seu portal pudesse fazer uma reportagem sobre o assuntos pois esse fato e fácil ser comprovado e só fazer uma visita ao local em especial no horário de pico de sol que é a partir das 11.hs ate as 17hs. Por ser uma cidade em desenvolvimento e mais bem preparadas dependemos da cidade de Sobral para muitas coisas e necessitamos utilizar esses transportes. Agradeço."