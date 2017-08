MÃE DENUNCIA QUE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO MATRICULAR SEU FILHO NA ESCOLA DO BAIRRO COHAB 3

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Gostaria de fazer uma reclamação sobre o colégio novo do bairro Cohab 3, que foi inaugurado no dia 31. Falei no dia 31 com o prefeito e com o secretário de educação, pedi uma vaga para meu filho de 3 anos, e ele disse que na segunda-feira eu poderia matricular meu filho. Fui atrás, falei com a coordenadora, falei com o diretor, todos os dias eles me enrolam, "venha hoje, venha amanhã", e não matricula a criança. A criança está sem estudar, e eu estou pedindo um direito dele, de estudar, não estou pedindo dinheiro não prefeito!"