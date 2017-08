MORADOR DO DISTRITO DE JAIBARAS MORRE DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO EM PEDRO II

Uma tentativa de assalto acabou com uma morte. Um comerciante reagiu e alvejou dois dos homens que chegaram em seu estabelecimento, na noite de domingo (20). Um dos baleados morreu no local, na comunidade Perua, zona rural de Pedro II, que fica no sentido de Piripiri, pela antiga BR 404. Após a reação do comerciante, os três comparsas fugiram em um carro, um Ford Ecosport, cor branca. Um deles está baleado.





Durante a fuga, os assaltantes roubaram arma e carro de um policial militar na região da comunidade Caldeirão, em Piripiri, e roubaram sua arma e seu veículo, um Siena. O Ecosport foi encontrado com pneu estourado, manchas de sangue em seu interior e sem os bancos traseiros, na região do Caldeirão. O Siena foi recuperado minutos depois próximo à BR 222, na entrada Domingos Mourão.





Os assaltantes foram vistos passando em um Siena Preto, que não se sabe ainda a origem, pela comunidade Cachoeirinha, zona rural de Domingos Mourão. As Polícias Civil e Militar realizaram diligências e já tem informações dos suspeitos.





Com informações de PiripiriRepórter